Yumurta kisti ve kanseri belirtileri nelerdir? Yumurtalık kist çeşitleri

Yumurtalık kist, iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılmaktadır.

İyi huylu yumurtalık (over) kistleri kanser yapma eğilimi olmayan ancak kişilerde farklı düzeylerde problemler oluşturan kistlerdir. Genelde iyi huylu olan ve kendiliğinden geçen pek çok kisti kapsamaktadır. Folikül kistleri, çikolata kistleri gibi farklı türleri mevcuttur.

Şikayetleri ve Bulguları: Kist büyüklüğüne bağlı olarak şikayet ve bulgu verirler. Bası hissi, ağrı oluşturabilirler. Bazen torsiyon denilen dönmeye maruz kalarak yumurtalığın kan akımında bozukluklarına neden olur, bu durumda kişide aşırı derecede ağrı meydana gelir. Hemen doktora başvurmalıdır.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Klinik muayene, Ultrasonografi ve gerekirse ayırıcı tanı için ileri görüntüleme tetkikleri kullanılabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Basit kistler kendiliğinden oluşup kaybolabilmektedir. Süreğen kistler şikayet ve belirtiler değerlendirilerek tedavisi planlanır. Torsiyon meydana geldiğinde tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Rutin doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.

YUMURTALIK KANSERİ NEDİR?

Yumurtalıklarda görülen kötü huylu tümörledir. Erken tanısı yerleşim yerinden dolayı güç olabilmektedir.

Şikayetleri ve Bulguları: Erken tanının zorluğundan söz edilmişti. Kanser, şikayete yol açana kadar çok ilerlemiş olabilmektedir. Şişkinlik, gaz hissi, karnın alt yarısında rahatsızlık hissi, iştah azalması veya tokluk hissi gibi şikayetler olabilir. Hazımsızlık, bulantı, kilo kaybı dikkati çekebilir. Büyümüş tümör komşu organlara baskı yapıp, sık idrar yapma isteğine yol açabilir. Daha seyrek olarak hazneden kanama görülebilir. Karnın içinde sıvı birikmesi şişkinliğe, akciğer yaprakları arasında sıvı birikmesi ise nefes darlığına yol açabilir.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Doktor tarafından yapılan hastalık sorgulamasından sonra hasta muayene edilir. Bu muayene, “kadın-doğum” uzmanı tarafından yapılır. Ayrıca “ultrasonografi” tetkiki ile yumurtalıklar incelenir. Buna ek olarak yumurtalık kanseri göstergesi olarak CA-125 adlı bir maddeye kanda bakılır. Ancak bu madde aynı zamanda yumurtalığın iyi huylu hastalıklarında da yükselebilir. Kanser tanısı ancak yumurtalıktan “biyopsi” ile alınan bir doku örneğin veya karında sıvısı olan hastalarda sıvı örneğinin “patalog” tarafından, incelenmesi sonucunda konur. Karnın tanı koymak amacıyla açılarak şüpheli bölgelerden biyopsi alınması için yapılan ameliyata “laparotomi” adı verilir. Alınan örnek operasyon sırasında patalog tarafından incelenir. Eğer bu parça “kanser” tanısı alırsa, ameliyata devam edilir. Operasyon sırasında cerrahın kararına göre rahim, tüpler, yumurtalıklar, karın zarı alınır. Ayrıca diyaframdan, diğer organlardan, komşu lenf bezlerinden ve karın içi sıvıdan örnekler alınarak “cerrahi evreleme” tamamlanır ve tüm örnekler patalog tarafından incelenir. Hastalığın ne oranda yayılmış olduğunun saptanması tedavi ve takipte önemlidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Tedavisi cerrahi olarak yapılır. Cerrahiden sonra yayılım durumu değerlendirilerek kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilmektedir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Rutin doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.