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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yüksel eylemlerine beraat

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Yüksel eylemlerine beraat

İhraç edildikleri mesleklerine dönmek için eylem yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek açıklaması yapan 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme çarpıcı gerekçelerle beraat kararı verdi.

Beraat kararında, güvenlik güçlerinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne uygun olarak yapılan bu eylemleri hangi gerekçe ile kaldırmak istediklerini, makul ve somut bir şekilde açıklamadıkları belirtilerek, “Güvenlik güçlerinin gerekçe göstermeksizin söz konusu toplantının ve gösterinin dağılmasını istemesi hukuka aykırı, keyfi” olduğu ifade edildi. Savcılık beraat kararına itiraz etti. Gülmen ve Özakça’ya destek için bir grup, 8 Eylül 2017’de Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapmak istemişti. 12 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, 26 Aralık 2018’de sanıkların beraatına hükmetti. Gerekçeli kararda, ilgili AİHM kararları ve Anayasa’da, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip” hükmü olduğu hatırlatıldı. 

MAHKÛM OLAN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ‘Cumhuriyet’e verilen cezaların onanmasının ardından açıklama yaptı: “Mahkûm olan gazeteciler değil, halkın haber alma özgürlüğüdür. Cumhuriyet davasında 5 yıldan az ceza alan gazetecilerin temyiz yolu kapalı olarak yeniden cezaevine girmesi gerekecek. 5 yılın üstünde ceza alanlar ise Yargıtay’da temyiz haklarını kullanacaklar. Bu durum büyük bir adaletsizliği de getirmiş olacak. Haberciliği yapılamaz hale getiren uygulamalardan süratle kaçınılmasını istiyoruz.”

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