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DHA-Yaşar KAPLAN
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da yoğun sis

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Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye düştü.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 5 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle sabah ve öğle saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

 

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