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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaşar KAPLAN/DHA
29.12.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Görüntüler Yüksekova'dan... Böyle bulundular!

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Görüntüler Yüksekova'dan... Böyle bulundular!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 14 öğretmen, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı. Ancak,  köyden çıktıktan 5 kilometre sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandılar. Minibüs karda mahsur kalınca öğretmenler, karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan öğretmenlerin bulunduğu minibüse ulaştı. Ancak minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.  

Öte yandan, bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

Görüntüler Yüksekovadan... Böyle bulundular
ERZİNCAN'DA 110 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan ve çevresinde dünden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte 110 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 8 karla mücadele ekibi gece gündüz demeden yolların ulaşıma yeniden açılması için çaba sarf ediyor. Üzümlü ilçesine bağlı yüksek rakımdaki köylerde de çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntüler Yüksekovadan... Böyle bulundular

Görüntüler Yüksekovadan... Böyle bulundular


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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