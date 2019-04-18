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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
18.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

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Yüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Nehil Deresi taştı, Köprücük köyünde 5 ev sular altında kaldı.

Yüksekova ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı mahalle ve köylerde su baskınlarına neden olan yağmur, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Nehil Deresi'ni de taşırdı. Köprücük köyünde bulunan 5 ev, dere suları altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, çocuklarını omuzlarına alarak, güvenli yerlere götürmeye çalıştı.

Yüksekovada Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı
Köy sakinleri, her yıl aynı sıkıntıları çektiklerini söylerken, evi sular altında kalan Lokman Cankurtaran, "Yağışlar devam ederse köyde daha fazla ev sular altında kalacak. Her yıl bu işkenceyi çekiyoruz. Şimdiye kadar köyümüzde beş ev tahliye edilmiş durumda. Komşu ve akrabalarımızda kalıyoruz. Eşyalarımızın çoğu kullanılamaz hale geldi. Çıkarabildiklerimizi çıkarıyoruz. Yıllardır defalarca ilgili kurumlara başvurduk. Herhangi bir gelişme olmadı. Köyümüzün yanı başından geçen derede, önü kapandığı için su yükseliyor. Dere yatakları temizlense böyle olmazdı" dedi.

Yüksekovada Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

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