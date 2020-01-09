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DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da kayıp işletmecinin cesedi çuval içinde bulundu

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Yüksekova'da kayıp işletmecinin cesedi çuval içinde bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve kendisine ulaşılamayan Tahir Çetin'in (41), iş yerinin olduğu pasajda çuval içinde cansız bedeni bulundu.

Pasaja gelen esnaf, ortada duran çuvalı kontrol ettiğinde içinde hareketsiz biri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde çuvaldakinin Tahir Çetin'in cansız bedeni olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetin'in cesedi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alıp, pasaja gelen Tahir Çetin'in ailesi sinir krizi geçirdi.

Öte yandan pasajda, Tahir Çetin için daha önce arama yapıldığı; ancak bulunamadığı öğrenildi.

 

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