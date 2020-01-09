Yüksekova'da kayıp iş yeri sahibi aranıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.
Giyim mağazası işleten 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı.
Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi haber beklediklerini söyledi.
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