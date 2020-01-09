MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekova'da kayıp iş yeri sahibi aranıyor
GeriGündem Yüksekova'da kayıp iş yeri sahibi aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:09,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da kayıp iş yeri sahibi aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekova'da kayıp iş yeri sahibi aranıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

Giyim mağazası işleten 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı.

Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi haber beklediklerini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle