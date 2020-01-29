Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi’nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.