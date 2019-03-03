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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.03.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı

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Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı

Aksaray'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23), iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi.

Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı

Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı.

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı

Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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