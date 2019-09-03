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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
03.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Parkta korkunç olay! 'Yüksek sesli müzik dinliyor' diye öldürüldü

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Parkta korkunç olay! 'Yüksek sesli müzik dinliyor' diye öldürüldü

Gaziantep'te 2 çocuğu parkta oynadığı sırada otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla Ahmet Ç. ile tartıştı. Ahmet Ç. tarafından tabancayla vurulan Ersin Öznişantaşı yaşamını yitirdi, Aynur Öznişastacı ise ayağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda meydana geldi. Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla çocuklarının yanında çifte ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Ersin Öznişastacı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'

Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu . Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını, en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Parkta korkunç olay Yüksek sesli müzik dinliyor diye öldürüldü

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