Yüksek puanlı bazı liseler listede yok

Bazı eğitimcilere göre, yüksek puanlı köklü okullardan bazıları listede yer almadı. Bu okullardan biri de Mersin’deki Silifke Anadolu Lisesi. Okulun geçen yılki taban puanı 457.882 idi. Taban puanı 169.344 olan Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi ise listede.



Taban puanı 431.871 olan Kırklareli Lüleburgaz’daki, Türkiye’nin en eski liselerinden biri kabul edilen Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin listede olmaması da dikkat çekti. En yüksek taban puanı 246.707 olan Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise listeye girdi. İstanbul Üsküdar’daki 480.242 taban puanlı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Ankara’daki 479.257 puanlı Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi de yok. 483.820 taban puanlı Maltepe Anadolu Lisesi de listede yer almadı. Aynı ilçedeki Kadir Has Anadolu Lisesi ise daha düşük puanlı olmasına rağmen listede. Bazı liselerin listeye eklenmesi için internette imza kampanyaları da başlatıldı.