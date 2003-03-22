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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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<B>Gaye GÜZELAY</B>
22.03.2003 - 15:35, Son Güncelleme:

Yüksek lisanslı müzisyenler

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Müzik alanında yüksek lisans eğitimi veren Türkiye'deki tek okul olan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'ne (MİAM), başvurular Mayıs ayında başlıyor. Merkez, 2003-2004 öğretim yılında 30 yüksek lisans, beş doktora öğrencisi almayı planlıyor. MİAM'da müzik işletmeciliği ve yönetimi, tarihsel müzikoloji, tonmaysterlik, etno-müzikoloji gibi dallarda yüksek lisans eğitimi veriliyor.

Menajerler, CD yapımcıları, organizatörler artık yüksek lisanslı oluyor. Türkiye'de müzik alanında yüksek lisans eğitimi veren tek okul olan İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik ileri Araştırmalar Merkezi (MİAM), müzik sektöründe çalışanları daha kalifiyeli hale getirecek.

MİAM'ın Müzik Yüksek Lisans Programı'na katılan öğrenciler, kompozisyon, icra, tarihsel müzikoloji, etno-müzikoloji, tonmaysterlik ve teori dallarından birinde uzmanlaşabiliyor. Müzik işletmeciliği ve yönetimi dalını da seçebiliyorlar. Bu bölümü seçenler CD yapımı, konser organizasyonu ve sanatçı menajerliği konularında eğitim görüyor.

İTÜ Maçka Kampusu'nda bulunan merkez, teknik açıdan da önemli olanaklara sahip. Müzik kütüphanesi ve Sertap Erener, Anjelika Akbar, Fahir Atakoğlu gibi ünlü müzisyenlerin tercih ettikleri Türkiye'deki en gelişmiş kayıt stüdyosuna sahip.

Müzik Stüdyosu'nun tasarımı, İngiliz şirketi AAA Group Ltd. tarafından yapılmış. Merkez, İTÜ Proje Yönetim Merkezi tarafından inşa edilmiş. Bir buçuk milyon dolara mal olan stüdyo, Türkiye'deki ilk, Ortadoğu ve Balkanlar'daki üçüncü DISC (Uluslararası Stüdyolar ve Kontrol Odaları Müdürlüğü) akreditasyonuna sahip kayıt stüdyosu olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca, Kayıt Teknolojileri ve Elektronik Sanatlar Stüdyosu, İTÜ'nün 1953'te Türkiye'nin ilk televizyon yayınını gerçekleştirdiği stüdyo.

Türkiye'nin ilk büyük ve kapsamlı müzik kütüphanesi de sahip. Müzik Kütüphanesi'nde, üç binin üzerinde CD ve DVD, beş bin kitap ve 50'nin üzerinde süreli yayın bulunuyor. Kütüphanede ayrıca sekiz müzik dinleme istasyonu, altı kütüphane indeksi ve multimedya donanımlı dört bilgisayar öğrencilerin kullanımına açık.

Kütüphane arşivi, New York'taki Columbia Üniversitesi'nden MİAM'a katılan Kütüphanecilik Uzmanı Judith Frangos tarafından yürütülüyor. Kütüphanede bulunan ve arşiv çalışmaları tamamlanan iki bin 500'den fazla kitaba, www.library.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

MERKEZE BAŞVURULAR

Ünlü müzisyenler Prof. Dr. Kamran İnce ve Doç. Dr. Cihat Aşkın'ın başkanlığıyla yönetilen MİAM'da toplam 17 öğretim üyesi görev yapıyor. MİAM mezunları arasında, Eastman Müzik Okulu, Harvard Üniversitesi, New York Şehir Üniversitesi ve Memphis Üniversitesi'nden burs alan toplam altı öğrenci bulunuyor.

Müzik Yüksek Lisans Programı'na başvuracakların, bir lisans bölümünden mezun olmaları, yeterli seviyede İngilizce bilmeleri, mülakat ve yetenek sınavlarını vermeleri gerekiyor. Sınavı başarıyla geçmelerine karşın İngilizcesi yeterli olmayanlar, İTÜ'de bir yıl hazırlık sınıfında okuyorlar. TOEFL'dan 183 ya da Üniversite Dil Sınavı'ndan (ÜDS) 60 puan alırlarsa programa başlayabiliyorlar.

İki yıl süren programı tamamlamak için öğrencilerin toplam 36 kredilik ders almaları gerekiyor. Halen 54 yüksek lisans ve sekiz doktora öğrencisinin öğrenim gördüğü merkeze, 2003-2004 öğretim yılında 30 yüksek lisans, beş doktora öğrencisi alınması planlanıyor. Başvuracakların, Mayıs ayından itibaren okulla irtibata geçmeleri gerekiyor.

Bilgi için: (0212) 247 17 33


MÜZİK ENDÜSTRİSİNE YAKINIZ

Tonmaysterlik bölümünde burslu okuyorum. Endüstri mühendisiyim. Üç yıl bilişim sektöründe çalıştım. Aynı zamanda elektronik müzikle uğraşıyordum. Davul ve gitar çalıyordum. Bu okula, teknik konularda daha iyi olmak için girdim. Burada bizi yaptığımız müzik anlamında özgür bırakıyorlar. Kariyer hayatıma müzikle ilgili devam edebileceğimi düşünüyorum. MİAM'ın bir avantajı da, müzik endüstrisine yakın olması.

 

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