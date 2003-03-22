Yüksek lisanslı müzisyenler
Müzik alanında yüksek lisans eğitimi veren Türkiye'deki tek okul olan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'ne (MİAM), başvurular Mayıs ayında başlıyor. Merkez, 2003-2004 öğretim yılında 30 yüksek lisans, beş doktora öğrencisi almayı planlıyor. MİAM'da müzik işletmeciliği ve yönetimi, tarihsel müzikoloji, tonmaysterlik, etno-müzikoloji gibi dallarda yüksek lisans eğitimi veriliyor.
Menajerler, CD yapımcıları, organizatörler artık yüksek lisanslı oluyor. Türkiye'de müzik alanında yüksek lisans eğitimi veren tek okul olan İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik ileri Araştırmalar Merkezi (MİAM), müzik sektöründe çalışanları daha kalifiyeli hale getirecek.
MİAM'ın Müzik Yüksek Lisans Programı'na katılan öğrenciler, kompozisyon, icra, tarihsel müzikoloji, etno-müzikoloji, tonmaysterlik ve teori dallarından birinde uzmanlaşabiliyor. Müzik işletmeciliği ve yönetimi dalını da seçebiliyorlar. Bu bölümü seçenler CD yapımı, konser organizasyonu ve sanatçı menajerliği konularında eğitim görüyor.
İTÜ Maçka Kampusu'nda bulunan merkez, teknik açıdan da önemli olanaklara sahip. Müzik kütüphanesi ve Sertap Erener, Anjelika Akbar, Fahir Atakoğlu gibi ünlü müzisyenlerin tercih ettikleri Türkiye'deki en gelişmiş kayıt stüdyosuna sahip.
Müzik Stüdyosu'nun tasarımı, İngiliz şirketi AAA Group Ltd. tarafından yapılmış. Merkez, İTÜ Proje Yönetim Merkezi tarafından inşa edilmiş. Bir buçuk milyon dolara mal olan stüdyo, Türkiye'deki ilk, Ortadoğu ve Balkanlar'daki üçüncü DISC (Uluslararası Stüdyolar ve Kontrol Odaları Müdürlüğü) akreditasyonuna sahip kayıt stüdyosu olma özelliğini taşıyor.
Ayrıca, Kayıt Teknolojileri ve Elektronik Sanatlar Stüdyosu, İTÜ'nün 1953'te Türkiye'nin ilk televizyon yayınını gerçekleştirdiği stüdyo.
Türkiye'nin ilk büyük ve kapsamlı müzik kütüphanesi de sahip. Müzik Kütüphanesi'nde, üç binin üzerinde CD ve DVD, beş bin kitap ve 50'nin üzerinde süreli yayın bulunuyor. Kütüphanede ayrıca sekiz müzik dinleme istasyonu, altı kütüphane indeksi ve multimedya donanımlı dört bilgisayar öğrencilerin kullanımına açık.
Kütüphane arşivi, New York'taki Columbia Üniversitesi'nden MİAM'a katılan Kütüphanecilik Uzmanı Judith Frangos tarafından yürütülüyor. Kütüphanede bulunan ve arşiv çalışmaları tamamlanan iki bin 500'den fazla kitaba, www.library.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.
MERKEZE BAŞVURULAR
Ünlü müzisyenler Prof. Dr. Kamran İnce ve Doç. Dr. Cihat Aşkın'ın başkanlığıyla yönetilen MİAM'da toplam 17 öğretim üyesi görev yapıyor. MİAM mezunları arasında, Eastman Müzik Okulu, Harvard Üniversitesi, New York Şehir Üniversitesi ve Memphis Üniversitesi'nden burs alan toplam altı öğrenci bulunuyor.
Müzik Yüksek Lisans Programı'na başvuracakların, bir lisans bölümünden mezun olmaları, yeterli seviyede İngilizce bilmeleri, mülakat ve yetenek sınavlarını vermeleri gerekiyor. Sınavı başarıyla geçmelerine karşın İngilizcesi yeterli olmayanlar, İTÜ'de bir yıl hazırlık sınıfında okuyorlar. TOEFL'dan 183 ya da Üniversite Dil Sınavı'ndan (ÜDS) 60 puan alırlarsa programa başlayabiliyorlar.
İki yıl süren programı tamamlamak için öğrencilerin toplam 36 kredilik ders almaları gerekiyor. Halen 54 yüksek lisans ve sekiz doktora öğrencisinin öğrenim gördüğü merkeze, 2003-2004 öğretim yılında 30 yüksek lisans, beş doktora öğrencisi alınması planlanıyor. Başvuracakların, Mayıs ayından itibaren okulla irtibata geçmeleri gerekiyor.
Bilgi için: (0212) 247 17 33
MÜZİK ENDÜSTRİSİNE YAKINIZ
Tonmaysterlik bölümünde burslu okuyorum. Endüstri mühendisiyim. Üç yıl bilişim sektöründe çalıştım. Aynı zamanda elektronik müzikle uğraşıyordum. Davul ve gitar çalıyordum. Bu okula, teknik konularda daha iyi olmak için girdim. Burada bizi yaptığımız müzik anlamında özgür bırakıyorlar. Kariyer hayatıma müzikle ilgili devam edebileceğimi düşünüyorum. MİAM'ın bir avantajı da, müzik endüstrisine yakın olması.
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