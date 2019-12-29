Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki restoran ve gece kulüplerine giden turistler, kendilerine çıkarılan yüksek hesaba itiraz ettikleri için darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Başvurular üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. 4.5 ay süren çalışmada çeteden 25’i turist 28 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan çete üyeleri, ilçede görevli bazı polis ve bekçilere verdikleri rüşvet karşılığında faaliyetlerinin görmezden gelindiğini öne sürerek, 20 polis ve 2 bekçinin isimlerini soruşturmayı yürüten polislere verdi. Polis ve bekçiler sorgularının ardından emniyetten ayrılırken, haklarında idari soruşturma da başlatıldı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alınmış, 23’ü tutuklanmıştı.