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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yüksek güvenlikli cezaevinde

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Yüksek güvenlikli cezaevinde

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Varan, Kırıkkale’deki cezaevinden Bolu’daki F Tipi ‘yüksek güvenlikli’ cezaevine nakledildi.

Varan, tek kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı da diğer mahkûmlarla temas imkânı en aza indirildi. Varan hakkında açılan davada kendisini savunması için henüz bir avukat başvuru yapmadı. Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır şunları söyledi: “Emniyet ve savcılık aşamalarında CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) bürosundan kendisine bir avukat tayin edilmişti.

Süreç tamamlanınca bu avukatın görevi sona erdi. Eğer mahkeme sürecinde bir avukatı olmazsa, ilgili mevzuat gereği tayin edilecek.” Varan, 9 Ekim’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkacak.

"KIZIMIN BABASI, İŞSİZ KALMASIN..."

Öte yandan Emine Bulut’un 2014 yılında Varan’a açtığı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ davasında ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği için şikâyetini geri aldığı ortaya çıktı. Emine Bulut’un, “Kızımın babası, işsiz kalmasın” diyerek şikâyetini geri alması üzerine de dosya düştü.

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