Yüksek elektrik ve su faturası zehir evini ortaya çıkardı

İstanbul’da, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelendikleri Mehmet S.’yi takibe aldı. Mehmet S.’nin evine ait elektrik ve su faturalarını da inceleyen polis, dikkat çekici bir artış olduğunu belirledi. Gazete Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre son aylarda faturaları 5 kat artan Mehmet S.’nin Yakuplu Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada, 4 kilo 300 gram 115 kök hintkeneviri, satışa hazır halde 310 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 8 Kalaşnikof mermisi, 250 uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet, 25 gram hintkeneviri tohumu ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan aydınlatma düzeneği ve bazı elektronik cihazlar ele geçirildi. Mehmet S. hakkında, uyuşturucu madde satmak ve imal etmek, 6136 sayılı “Ruhsatsız Silah Kanunu’na muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu imalatında aşırı elektrik kullanılması, kaçakçıların yakalanmasını sağlamıştı. Beşiktaş Arnavutköy’de B.A.’ya ait evde yapılan baskında özel aydınlatma sistemli uyuşturucu serası ortaya çıkarılmıştı. Trabzon’da geçen sonbaharda, yaylalardaki köylerini kapatarak şehir merkezine giden vatandaşların evleri, uyuşturucu tacirlerinin üretim merkezi olmuştu. Aydın İncirliova’da ise özel iklimlendirme yaparak evini kenevir tarlasına çeviren 34 yaşındaki A.K., polisin takibi sonucu yakalandı. Sanal para bitcoin’in üretiminde de aşırı elektrik tüketimi gerçekleşiyor.

Sakarya Üniversitesi’ndeki aşırı elektrik tüketimi ve bilgisayarların arızalanması üzerine, üniversite yönetimi harekete geçerek bir komisyon kurdu.