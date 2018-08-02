Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksek Askeri Şura kararları belli oldu
GeriGündem Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
02.08.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tamamlandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinde ifade ettiği gibi toplantının Türkiye'nin kritik sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir özveriyle, profesyonellik ve kahramanlıkla yürüttüğü mücadelenin devamı mahiyetinde terfilerle ilgili kararların alındığını anlatan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda, TSK'de görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."

Kalın, Tümgeneral Kemal Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla'nın korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Ercan Çorbacı'nın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini aktardı.

Tuğbay Albay İbrahim Özden Koçer'in tümamiralliğe, Rafet Dalkıran'ın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini anlatan Kalın, diğer terfilerin Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yayınlanacağını dile getirdi.

Kalın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını, büyük bir özveri ruhuyla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni hayatlarının aileleriyle sağlık ve huzur içinde geçmesini dileriz. YAŞ toplantısının devletimize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

TERFİ ETTİRİLEN TÜM İSİMLER

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:

1- Korgeneral İsmail Metin Temel,

KORGENERALLİĞE TERFİ EDENLER:

1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan


- DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Hasan Özyurt

2- Albay Serhat Sözbir

3- Albay Alper Yeniel

4 -Albay Murat Dinçman

5- Albay Mustafa Turhan Ecevit

6- Albay Hasan Çankaya

7- Albay Ercan Kireçtepe

8- Albay Semih Ozangüç

9- Albay İbrahim Rıza Adanır


- HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ergin Dinç

2- Albay Ali Özmen

3- Albay Tansel Çokuysal

4- Albay Ali Öztürk

5- Albay Selim Karsavuranoğlu

6- Albay Rasim Yalınbaş

7- Albay Alparslan Yücel Soysal

8- Albay Orhan Gürdal

YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

CANLI | Beşiktaş 0-0 B36 Torshavn

Sağanak yağış Başkent’i vurdu 