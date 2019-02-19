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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
19.02.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

'Yukarıda katliam yaptım...' O babaya ceza yağdı!

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'Yukarıda katliam yaptım...' O babaya ceza yağdı!

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, eski eşi ile 11 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldüren, 15 yaşındaki oğlunu da ağır yaralayan pideci Güngör Kaçar (66) 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaçar'ın kendisinden yaralı halde kaçan oğlunun peşinden giderken silah sesi üzerine dışarı çıkan komşularına "Yukarıda katliam yaptım" dediği ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık 2017'de Gökçebey Yeni Mahalle'de yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra 1'i erkek 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Güngör Kaçar, çalışmak için olay tarihinden 2 ay önce Kocaeli'nin Derince ilçesinden Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine göç etti. Bir pide fırınında işe giren Kaçar'ın 4 yıl önce önce boşandığı Gülay Gökdemir, çocuklarını görmek için eve geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör Kaçar, evde bulunan tabancayı alıp, Gülay Gökdemir ile çocukları B.K. (15) ve kızı Betül Kaçar'a (11) art arda ateş etti. Gülay Gökdemir ve Betül Kaçar, olay yerinde hayatlarını kaybederken, babasının kurşunlarından komşuya kaçarak kurtulan eski çiftin oğulları B.K. ağır yaralandı.

KOMŞULARA, 'YUKARIDA KATLİAM YAPTIM' DEMİŞ

Karakola giderek, teslim olan Güngör Kaçar, tutuklanarak cezevine konuldu. Hastanede tedavi gören B.K. ise taburcu edildi. Güngör Kaçar hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yaralamak' suçundan da 15 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde çifte cinayetin nedeninin belirlenemediği, sanığın eski eşinin kendisini aldattığı iddialarıyla ilgili yapılan araştırmalarda da bu yönde bir delil bulunamadığı anlatıldı. Kaçar'ın karnından yaralı halde alt kattaki komşularına kaçan oğlunun peşinden giderken merdivenlerde gördüğü komşularına "Yukarıda katliam yaptım" dediği ifade edildi.

Yukarıda katliam yaptım... O babaya ceza yağdı

MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI

Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Güngör Kaçar ve avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı avukatın da şikayetçi olarak hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, Güngör Kaçar'ı eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet, kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kaçar'ı oğlu B.K.'yi da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getirerek, 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

'Yukarıda katliam yaptım...' O babaya ceza yağdı!ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, eski eşi ile 11 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldüren, 15 yaşındaki oğlunu da ağır yaralayan pideci Güngör Kaçar (66) 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaçar'ın kendisinden yaralı halde kaçan oğlunun peşinden giderken silah sesi üzerine dışarı çıkan komşularına "Yukarıda katliam yaptım" dediği ortaya çıktı.
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