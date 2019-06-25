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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yücel Seçkiner kimdir?

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Yücel Seçkiner kimdir?

Yücel Seçkiner, 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde görev yapan bir dönem Devlet Bakanlığı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini icra eden Yücel Seçkiner, biyografisi ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Yücel Seçkiner kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında TBMM kaynaklarından alınan bilgiler

Yücel Seçkiner 05.08.1936 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Babası Hicri Seçkiner, annesi Samiye Hanımdır.

İlk ve orta öğreniminin ardından Kara Harp Okulu’ndan ve devamında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Almanya’da Köln Spor Akademisi’nde öğrenim ve Hava Kuvvetleri Lisan Okulu’nda İngilizce kursu gördü.

Jandarma Subay–Astsubay Okullarında Öğretim Görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Seçkiner, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Üyeliği, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Genel Başkanlığı görevleri yaptı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından “Üstün Liyakat Madalyası”, 1991 Uluslararası Güreş Federasyonu FILA Üstün Altın Yıldız Nişanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Eğitim Şerit – Rozet ve Beratı ödülleri sahibidir. 1984 yılının en başarılı bürokratı ve 1997 yılı Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü. 35 kez milli sporcu olan Seçkiner, 22 spor dalında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahiptir.

Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takım Antrenörlüğü, Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü görevlerinde bulundu. Seçkiner’in “Atletizmi Yaşatanlar” ve “Sporda Genel Bilgiler” isimli iki eseri vardır.

19. ve 20. dönemlerde de milletvekilliği yapan Yücel Seçkiner, 55. Cumhuriyet Hükümetinde (3. A. Mesut Yılmaz, Anasol Hükümeti:

30.06.1997 – 11.01.1999) Devlet Bakanı olarak görev aldı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Ankara ANAP Milletvekili seçilerek Meclise yeniden girdi. 21. Dönem TBMM’de Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Başkanvekili olarak görevler yaptı.

İngilizce bilen Yücel Seçkiner, Günay Hanımla evli ve bir çocuk (Çağlayan Sevinç) babasıdır.

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