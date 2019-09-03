YTB 30 uzman yardımcısı personel alımı yapıyor!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımı için süreç başladı. Belirli bölümlerden mezun olan adayların başvurabileceği YTB için belirli başvuru şartlarına da dikkat edilmesi gerekecek. İşte, YTB personel alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler

YTB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları mümkün değildir.)

Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

Fakülte Bölümler 1 Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. 2 Diğer Fakülteler Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin birinden mezun olmak:

Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, İlahiyat, İletişim, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler.

ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,

• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.

• Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu

b) T.C. kimlik numarası beyanı

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge

d) Adli sicil beyanı

e) Yazılı özgeçmiş

f) Vesikalık fotoğraf

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan

• Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

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