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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.04.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

YSK'ya itiraz süreci sona erdi! İşte yapılan tüm itirazlar…

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YSK'ya itiraz süreci sona erdi! İşte yapılan tüm itirazlar…

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya itiraz süreci tamamlandı.  Siyasi partiler 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 9, MHP 6, CHP 5, İYİ Parti 4, HDP 5, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 1 ilde itiraz başvurusu yaptı. Dört ilde ise bağımsız adayların itirazları oldu.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin  Yüksek Seçim Kuruluna (YSK)  itirazda bulundu. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ya itiraz süreci tamamlandı.

AK PARTİ'NİN İTİRAZLARI     

AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde itiraz başvurusu yaptı.     

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, YSK'ya gönderilmek üzere il seçim kuruluna verdi. AK Parti ayrıca, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini de İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.     

YSK, AK Parti'nin talebini kısmen kabul ederek İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına hükmetti. Kurul, Büyükçekmece ilçesiyle ilgili talepleri ise daha sonra karara bağlayacak.     

İzmir'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, oy tasnifi sırasında bazı sandık birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiği gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. AK Parti İzmir'in Buca, Gaziemir, Selçuk ve Tire ilçelerinde de seçim sonuçlarına itiraz etti.     

AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.     

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Alpay Var'ın kazandığı Tekirdağ Şarköy ilçesinde de AK Parti geçersiz oyların sayılması için YSK'ya başvurdu.     

AK Parti, Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde de itiraz ederek geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep etti.     

Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AK Parti, kısıtlılığı bulunan kişilerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptal edilerek yenilenmesi için başvuru yaptı. AK Parti Denizli'nin Babadağ ve Serinhisar ilçelerinde ise oyların tekrar sayımı için YSK'ya başvurdu.     

AK Parti, Hakkari'de il merkezi ve Yüksekova ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ya itirazda bulundu.      

MHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ YERLER     

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verildi. MHP, kararla ilgili YSK'ya itirazda bulundu.     

MHP, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayın kazandığı Aksaray Belediye Başkanlığı seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması için YSK'ya itiraz başvurusu yaptı. MHP, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de tüm oyların yeniden sayımı talebiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.     

AK Parti adayının kazandığı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, MHP seçimin iptali ve tüm sandıkların yeniden sayılmasıyla ilgili YSK'ya başvurdu.     

MHP, Kars'ta belediye başkanlığı seçiminin iptali, Iğdır'da ise belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da bazı sandıklardaki seçimin iptali için itirazda bulundu.     

MHP, Afyonkarahisar'ın Salar ve Kılınçarslan beldelerinde geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti.     

CHP'NİN BAŞVURULARI     

CHP, Kocaeli'de meclis üyeliği sonuçlarına itiraz etti, tüm oyların sayılmasını istedi.     

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, geçersiz oyların gerekçesi tutanakta belirtilmediği için yeniden sayılmasına, birleştirme tutanaklarında var olan maddi hataların düzeltilmesine, tüm bu hususların sonucu doğrudan etkileyecek olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi talep edildi.     

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Cüneyt Yüksel, Hayrabolu ilçesinde de AK Parti adayı Osman İnan kazandı. CHP her iki ilçede de geçersiz oyların yeniden sayılması için önce ilçe sonra il seçim kuruluna başvurdu, daha sonra itirazı YSK'ya taşıdı.     

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in bin 819, CHP adayı Barış Demirci'nin bin 816 oy aldığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP, YSK'ya seçimin yeniden yapılması için olağanüstü itiraz başvurusunda bulundu.     

CHP, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların yeniden incelenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.      

İYİ PARTİ'NİN İTİRAZLARI     

İYİ Parti Afyonkarahisar'da, AK Parti'nin kazandığı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili 249 sandıktaki birleştirme tutanaklarının düzeltilmesi için YSK'ya itirazda bulundu.     

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de seçim sonuçlarına itiraz eden İYİ Parti, geçersiz oyların sayılmasını istedi.     

İYİ Parti, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde de sonuca itiraz etti, tüm oyların yeniden sayımını talep etti.     

Denizli'nin Baklan ilçesindeki seçim sonucuna da itiraz eden İYİ Parti, 14 sandıktaki oyların yeniden sayımı için başvurdu.     

DİĞER İTİRAZLAR     

Saadet Partisi, Bitlis'te seçimin iptali, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurdu.     

HDP, AK Parti adayının kazandığı Mersin'in Akdeniz ilçesinde seçimin iptali, Muş'ta, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Bitlis ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.     

HDP Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde de oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurdu.     

Samsun'da, Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Alaçam, Yakakent ve Canik'in dışındaki ilçelerde oyların yeniden sayılması talebiyle YSK'ya başvurdu. Samsun'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li aday Mustafa Demir, seçimi önde tamamlamıştı.     

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bağımsız aday Ünal Yılmaz, YSK'ya itirazda bulundu.     

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Taşhan ilçedeki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya itiraz etti.     

Muş'ta bağımsız aday Şerafettin Yatçı da oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurdu.     

Demokrat Parti de Göle Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların sayımı için YSK'ya itiraz etti.     

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