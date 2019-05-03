‘YSK’ya baskı’
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı 32 soruşturmayla ilgili “Bugün hukuksuzluğun metastaz yaptığına tanık olduk” dedi. Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Altay şunları söyledi:
“Pazartesi günü karar toplantısına başlayacak olan YSK’nın kararına destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başlatıldığı çok açık. ‘Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuştur’ diye YSK’ya başvuru yapılmaz. YSK’nın bu başvurunun kapağını açmadan iade etmesi gerekir. Yargı takviyeli olarak YSK bir basınç ve tasallut altındadır.
KURAYLA BELİRLENDİLER
Sandık kurulu başkan ve üyeleri 24 Şubat’ta AK Parti temsilcilerinin de önünde kura çekilerek belirlendi. 28 Şubat’tan 4 Mart’a kadar da itiraz süreci var. Orada AK Parti temsilcileri de var, listeler onlar da var. Kanuna göre sandık kurulu başkanı olmazsa iki kamu görevlisinden birisi başkan olur. Onlar da mazeretliyse en yaşlı sandık kurulu üyesi başkan olur. Orta yerde bir kanun var. Muhalefet talep ettiğinde seçim takvimi kesin, ama iktidarın bir talebi olduğunda ‘Bir bakalım bir şeyler bulalım’. Şu anda tam kanunsuzluk için itiraz edeceğimiz YSK’nın kendisi tam kanunsuzluk içinde. YSK’nın ilçe seçim kurullarına yazı yazması bile görevi suistimaldir.
İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi yapılmış ve bitmiştir, ama ilanı anlamında 30 gündür bitirilmiyorsa burada çamura yatma vardır. YSK’yı bu krizi bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz. Bizim için 31 Mart yerel seçimleri İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde tamamlanmıştır, seçim neticelenmiştir. Bundan sonrası gasp olur. YSK eliyle bile bu gasp yapılamaz. Seçim yenilenemez, yenilenmeyecektir.”
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