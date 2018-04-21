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    YSK’nın İYİ Parti kararı Pazartesi

    ANKARA
    21.04.2018 - 20:15 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 24 Haziran’daki seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderdiğini ve bu listede İYİ Parti’nin de yer aldığını açıkladı. YSK'nın yarın (Pazartesi) yapılacak toplantısında, seçime katılacak partilerle ilgili karar vereceği bildirildi.

    YSK’nın İYİ Parti kararı PazartesiÇıray, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir” dedi. Çıray’ın açıklaması özetle şöyle:

    CUMA GÜNÜ YSK’YA LİSTE GİTTİ
    “Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven’in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20 Nisan 2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kurulu’na 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

    LİSTEDE BİZ DE VARIZ
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir.

    Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz.”

    YSK KARARI PAZARTESİ GÜNÜ VERECEK
    YSK seçime girecek parti sayısını geçtiğimiz Ocak’ta, 9 olarak ilan etmiş ve bu partiler arasında İYİ Parti yer almamıştı. YSK, erken seçim kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan seçime katılma yeterliliğine ilişkin partilerin listesini yeniden istedi. Bu liste önceki gün (Cuma) 17.00’de Başsavcılıktan YSK’ya gönderildiği bildirildi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray bu listede İYİ Parti’nin de yeraldığı ve seçime katılma yeterliliklerinin tescil edildiği açıklaması yaptı. Ancak, YSK’nın dün bu konuyu görüşmediği yarın (Pazartesi) yapılacak toplantısında, seçime katılacak partilerle ilgili karar vereceği bildirildi. YSK’nın seçim takvimi ve genelgelerini de yarınki mükkerer Resmi Gazete’de ilan etmesi bekleniyor.

     

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