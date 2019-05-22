YSK'nin gerekçeli kararına Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan ilk tepki

Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin Elmadağ Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programından ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul gerekçesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştüğünü, Öztrak'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade ederek, "Ben de şimdi Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili, "Bu gerekçeli rapor ya da gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe yani." dedi. İmamoğlu, bir TV kanalında soruları cevapladı."Asıl işin özetini şerhler belli ediyor." diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "YSK'nin Sayın Başkanı olmak üzere şerh yazan kişiler var. Diyor ki örneğin, 'imzasız sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları uyumlu olup, seçim iptal nedeni olabilecek bir uyumsuzluk görülmemiştir.' Bir başka şerhte diyor ki, 'tahmini ve farazi gerekçelerle seçmen iradesi yok sayılarak, salt sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptaline karar verilmesinde hukuki uyarlılık bulunmamaktadır.' Türkiye tarihinde yok. Yani bu gerekçe üzerinden iptal edilmiş bir seçim yok."

ÖZTRAK: MİLLET BELİRLEYECEK



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

Kendilerinin bu işin başından beri, "seçimlerin sonucunu YSK değil, millet belirleyecektir." dediklerini hatırlatan Öztrak, sandık kurullarının oluşumu gerekçe gösterilerek seçimlerin iptal edilmesinin, "Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesi"ne tamamen aykırı olduğunu, bu nedenle millet iradesinin cezalandırıldığını savundu. Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: Yine karara dönüp baktığımızda seçim sayım cetvellerindeki eksikten bahsedilmektedir ama şöyle denilmektedir, 'seçim sayım cetvellerindeki eksiklik, seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte sandık kurullarının yanlış oluşturulmasıyla tekrar birlikte değerlendirilmiştir.' Bu ne demektir, bu resmen kısa kararın, gerekçeli kararda dışına çıkılmaya çalışılmış, ama bu sonuçta 'müessir olmamakla birlikte ben bunları da dikkate alarak değerlendirdim' gibi, ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür."

YSK'nin açıkladığı kararın tamamını okumaya gerek olmadığını, Başkan Sadi Güven'in gerekçesinin son cümlelerine bakmanın yeterli olduğunu aktaran Öztrak, "Güven diyor ki 'burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur.' Bir tek tespit yoktur' diyor. şeklinde konuştu.