YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları

Bu kapsamda, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları, sandık kurulu ve seyyar sandık kurulu başkanlarına, bugün 12.30'dan itibaren yarın oy verme işleminin tüm yurtta tamamlanacağı saat 17.00'ye kadar aralıklarla bilgilendirme mesajları atılacak.

Sandık kurulu başkanlarına bugün 12.30 ile yarın 17.30 saatleri arasında 22, seyyar sandık kurulu başkanlarına bugün 12.30 ile yarın 16.30 arasında 16, bina sorumlularına ise yarın 07.00-17.00 saatleri arasında 3 kısa mesaj atılacak.

YSK'nin sandık kurulu başkanlarına göndereceği kısa mesajlara göre, sandık kurulları başkanları, YSK'dan gelecek SMS'lerin doğruluğunu www.ysk.gov.tr adresinden kontrol edebilecek.

Sandık kurulu başkanları gelen tüm bilgilendirme mesajlarını sandık kurulu üyeleri ile paylaşacak. Oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarfları 24 Haziran 2018 Pazar günü sandık kurulunun huzurunda açılacak ve sayılacak.

Seçim günü sandık kurulu en geç saat 07.00’de görevlendirilen sandık alanında toplanacak.

Sandık kurulu başkanları, oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını sayacak, oy pusulalarının arka yüzünü ve oy zarflarının ön yüzünü sandık kurulu mührü ile mühürleyecek.

Sandık kurulu başkanı, sandık başına gelen seçmenin önce sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli ve resmi belgelerden biri ile oyunu kullandıracak, seçmenin daha sonra Sandık Seçmen Listesi'ne imzasını atmasını sağlayacak.

Başkanlar, seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyecek. İsteyen görme engelli seçmenler, yanında getirdiği "Oy Pusulası Şablonu" aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli ve okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım için oy kabinine giremeyecek. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar sandık çevresinde bulunan akrabalarından birisi veya bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek.

Sandığa gelen seçmenler, başkan tarafından sıra ile alınacak. 75 yaş ve üstü, hamileler, hastalar ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verecek. Oyların sayımında önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapılacak.

Sandık kurulu başkanları tarafından sayım döküm işlemine başlamadan önce, sayım döküm cetvelinin boş ve yazısız olduğunu hazırda bulunanlara gösterilecek. Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonuç Tutanağında "İttifak Ortak Oyları" bölümüne sadece ittifakın aldığı ortak oy yazılacak.

Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile geçerli ve geçersiz zarfları teslim almadan kendi sandığını açamayacak.

Sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalanıp mühürlenen sandık sonuç tutanaklarının bir örneği geri dönüş zarfı içinde ilçe seçim kuruluna verilecek. Sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyelerince imzalanıp bir örneği sandık çevresine asılacak. Talep eden siyasi partiler ve müşahitlere imza karşılığı verilecek.

Oyların sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakılmayacak, oy torbası, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim kuruluna en kısa sürede teslim edilecek.

Seyyar sandık başkanlarına uyarılar

Bu seçimde, yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak. Bu yeni uygulamayı hayata geçirecek seyyar sandık kurullarının başkanları için de 16 uyarı mesajı bulunuyor.

Buna göre, seçim günü seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri saat 06.00'da ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunacak. Başkanlar, seçmenlerin adreslerine göre bir güzergah belirleyecek. Seyyar sadık kurulu başkanı adreste seçmenin bulunmaması veya makul sürede kapının açılmaması durumunda, bu hususu sandık seçmen listesine şerh düşecek ve aynı zamanda tutanak defterine işleyerek imza altına alacak. Bu durumda o seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi seyyar sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Seyyar sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamayacak. Seçmen oy kullanamayacak durumda ise oyun gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde bir yakınının yardımı ile oy kullanması sağlanacak. Oy vermenin bitiş saati (17.00) geldiği halde, seyyar sandık seçmen listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine giderek oy vermeleri sağlanacak. Sandıklar, açılış saatinde ilişkilendirildiği sandıkla beraber açılacak. Seyyar sandık kurulu saat 17.00'den önce oy verme işlemini tamamlamış ise, saat 17.00'ye kadar ilişkilendirildiği sandıkta bekleyecek. Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait geçerli ve geçersiz zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.

YSK tarafından yarın bina sorumlularına ise "Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanlarını derhal ilçe seçim kuruluna bildiriniz.", " Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık kurullarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim kuruluna haber veriniz.", "Sandık kurulu binadan ayrıldıktan sonra sandık çevresini kontrol ediniz. Unutulan seçim malzemelerini ilçe seçim kuruluna teslim ediniz." şeklinde SMS'ler atılacak.