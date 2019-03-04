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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.03.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

YSK'dan 'müşahit' kararı

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YSK'dan 'müşahit' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine hükmetti.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vererek, "Bir seçim çevresinde seçime katılmayan fakat YSK tarafından seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen bir siyasi partinin, sandık başı işlemleri ile ilçe seçim kurullarının yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip etmek üzere müşahit bulundurulabilmesi konusunda seçim günü herhangi bir problemle karşılamamak için gerekli Kurul kararının alınmasını" istedi.

İstemi görüşen YSK, seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verdi.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adayların, birer müşahit gönderebileceklerinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Aynı yasa uyarınca, ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri, bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcilerinin istedikleri takdirde hazır bulunacaklarının öngörüldüğü de kararda hatırlatıldı.

Kararda, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

 

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