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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan yeni oy pusulası kararı

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YSK’dan yeni oy pusulası kararı

YSK, sürpriz bir şekilde oy pusulası basım kararını değiştirdi. YSK, Türkiye genelinde seçmen sayısı kaç olursa olsun her sandık için 365, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası basılmasına karar verdi. Yeni kararla seçmen sayısından 13 milyon 290 bin 514 fazla oy pusulası basılacak.

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) eski uyguladığı sistemde yurt genelindeki seçmen sayısının yüzde 15 fazlası oy pusulası basılıyordu. Yeni kararla özellikle seçmen sayısı fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle basılacak pusula sayısı her sandık için sabit olacak. YSK’nın önceki günkü kararı ışığında, ülke genelinde seçmen sayısı kaç olursa olsun her sandık için 365’er oy pusulası basılacak. Yerel seçimde 57 milyon 78 bin 461 seçmen, 194 bin 715 sandıkta oy kullanacak. YSK’nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yeni kararı ve sonuçlarını Hürriyet’e, şöyle değerlendirdi:

“YSK oy pusulası basımı kararını ve uygulamayı değiştirdi. Önceki karar, her sandık için seçmen sayısının yüzde 15 fazlasıyla oy pusulası basımıydı. Malum oy pusulalarını il seçim kurulları bastıracak. Ancak Ankara ve İstanbul il seçim kurulları başvuruda bulunarak, her sandık için sabit bir sayı belirlenmesini aksi takdirde mevcut imkânlarla hata yapılmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine değişik alternatifler değerlendirilerek, sonuçta; her sandık için 365 oy pusulası, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası bastırılmasına, oy pusulası paketlerinin bu sayılarla oluşturulmasına ve her ilçe seçim kuruluna 3 paket yedek oy pusulası paketi gönderilmesine karar verildi. Bu karar, o seçim çevresinde yapılacak her seçim türü için ayrı uygulanacak. Bunun anlamı, seçmen sayısından çok fazla sayıda oy pusulası basılacağıdır. 70 seçmeni olan bir sandık için bile 365 oy pusulası basılacağıdır.

Her mahalli idareler seçimlerinde uygulanmış bu usulü hatırlatırım. Bizim için esas olan sandık tutanak defterine oy pusulası sayılarını yazmak, mühürlendiklerini yine tutanak defterinde kayıt altına almak ve sandık sonuç tutanağına kullanılmayan oy pusulası sayısını yazmaktır. 16 Nisan hariç oy pusulalarının sayılarını hep kontrol edebildik.”

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