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    YSK'dan siyasi reklam açıklaması

    AA
    28.04.2018 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan siyasi reklamlara ilişkin kararı uyarınca, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan'dan 22 Haziran saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.

    YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi.
    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden, oy verme gününden önceki 24 saate, yani 22 Haziran Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.

    İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, yani 6 Temmuz saat 24.00'e kadar siyasi reklamlara yer verilebilecek. Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

    Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

    Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

    Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermemesi gerekecek.
    Medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlar, YSK kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.

    Etiketler: erken seçim , gündem
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