YSK'dan seyyar sandık ayarı

HASTA VE ENGELLİ SEÇMEN EVDE OY KULLANACAK: Dünkü Resmi Gazete’de YSK’nın sandık, seyyar sandık ve yurtdışı sandık kurullarının oluşumu görev ve yetkileriyle, oy verme işlemlerine ilişkin üç genelgesi yayımlandı. Seyyar Sandık Genelgesi’yle de seyyar oy verme işleminin usül ve esasları belirlendi ve gizlilik ayarı yapıldı. İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmenler, bulundukları yerde ve evde oy kullanabilecek. Oy verme işlemi müşahitlerce izlenebilecek.



SEYYAR SANDIK KURULLARI GELİYOR: Seyyar sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Kurul, asıl üyeler ile toplanacak. İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayılarını dikkate alarak, seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulunu ilişkilendirecek. İlçe seçim kurulu başkanı, kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanlarını belirleyecek.



İKİ GÜN İÇİNDE ŞİKÂYET

KİMLER SEYYAR ÜYE OLACAK: Seyyar başkan göreve gelmezse, kamu görevlileri arasından belirlenecek üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları Askeri Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde yazılı askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar, bu kurullara seçilemeyecek. Seyyar sandık kurullarının teşkiline dair şikâyetler, ilçe seçim kurullarına veya başkanlarına sözlü veya dilekçeyle iki gün içinde yapılabilecek.



KAPI MAKUL SÜREDE AÇILMAZSA: Seyyar sandık kurulu, ilçe seçim kurulundan gerekli dokümanları aldıktan ve yemin ettikten sonra seçmenlerin adreslerine göre bir güzergâh belirleyecek. Bu listede kayıtlı tüm seçmenlerin adreslerine gidilecek. Seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması halinde, o seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek. Seyyar sandık listesinde kaydı olmayanların, o sandıkta oy kullanmalarına izin verilmeyecek.



SEYYAR OY VERME KABİNLERİ: Seyyar sandık kurullarınca, oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleri, seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa, bir yakınının yardımıyla oy kullanabilecek. Oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 olarak belirlendi. Ancak oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.



SABİT KURULA TESLİM EDECEK: Kurul görevlileri, seyyar sandıktan çıkan zarfları sayarak önceden ilişkilendiren sabit sandık kuruluna teslim edecek. Sabit sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.



