YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı

YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.
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