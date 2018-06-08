Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı

    YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı

    AA
    08.06.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: ysk , demirtaş , selahattin demirtaş , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri