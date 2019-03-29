YSK’dan sandık güvencesi

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye genelinde 57 milyon seçmenin 194 bin 390 sandıkta oy kullanacağı yerel seçime iki gün kala vatandaşlara seçim güvencesi verdi. Güven, “Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldık. Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirler aldık” dedi. Güven, “Vatandaş, Türkiye’deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, il ve ilçe birleştirmelerini, kontrol etme, görme imkânına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu” diyerek vatandaşları da seçime sahip çıkmaya çağırdı.

GÖREV YSK’NIN

Anayasa’nın 79. maddesinin YSK’ya seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini vurgulayan Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğunu söyledi. Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunu belirten Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu söyledi. Güven, seçim güvenliği ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

DÜNYADA SADECE BİZDE

“Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler, itirazlara ilk aşamada onlar karar verecekler. Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye’de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette ‘www.ysk.gov.tr’ adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye’deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkânına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu.

TEK BİR İTİRAZ GELMEDİ

Bugüne kadar mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi. Sandık başında sayım dökümler yine siyasi partiler tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımız lütfen 2014’ten bu yana oy kullandıkları sandık sonuçlarını ıslak imzalı görmek istiyorlarsa ‘ysk.gov.tr’ adresine girsinler, çok basit bir iki işlemle görebilirler. Bu seçimlerden sonra da oy kullandıkları sandık sonuç tutanaklarını bizim sitemize girmek suretiyle görsünler. Bizim güvencemiz,

teminatımız bunlar. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek itiraz gelmedi.”