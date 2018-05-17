YSK'dan öğretmenlere önemli uyarı

YSK, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı yazarak, sandık kurullarında görev alacak öğretmenler ile ilgili talepte bulundu. YSK Başkanı Sadi Güven imzası taşıyan yazıda, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27’nci dönem Milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde öğretmenlere sandık kurullarında başkan ve üye olarak görev verileceği belirtilerek, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi, demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması hususu, takdirlerinize arz olunur" denildi.

YSK’nın bu talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Yüksek Seçim Kurulunun talebi hatırlatılarak, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarını talep etmektedir. Bu itibarla, sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin mesleki çalışmalarının tamamını kadrolarının bulunduğu okullarda yürütmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve seçim sürecinde görevlendirilecek öğretmenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim" denildi.