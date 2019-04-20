YSK’dan kütük incelemesi
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece seçimine dönük olağanüstü itirazını değerlendiren ve birlikte görüşme kararı alan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne sistem üzerinden ön çalışma yaptırdığı bildirildi.
AK Parti’nin ardından İstanbul Büyükşehir ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle olağanüstü itirazda bulunan MHP’nin bu başvurusunun da YSK’ca aynı gündemle veya eşzamanlı karara bağlaması bekleniyor. AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı, kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamının 19 bin 350 olduğu iddia edilmişti.
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