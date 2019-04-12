YSK'dan Keskin kararı
Yüksek Seçim Kurulu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimin iptal edilmesine karar verdi. 2 Haziran'da Keskin'de seçim yenilenecek.
Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.
AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.
İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.
Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
YSK DENİZLİ HONAZ'DA SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.
AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.
AK Parti'nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.
Honaz ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI FİLİZ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin olarak , "En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı." dedi.
Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honaz Belediye Başkanlığı seçiminde, ilçe ve il seçim kurullarına yapmış oldukları itirazlar neticesinde oy farkının 1'e indiğini hatırlattı.
Honaz seçimi ile ilgili yasal haklarını kullandıklarını belirten Filiz, "YSK'ye itirazda bulunmuştuk. En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı. YSK seçimin 2 Haziran tarihinde yenilenmesine karar verdi." diye konuştu.
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