YSK’dan İstanbul yol haritası
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili usul ve esasları belirledi.
YSK, 23 Haziran seçiminin 31 Mart’ın tekrarı ve devamı niteliğinde olduğuna dikkat çektiği kararında “Sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması gerekmektedir” dedi.
SEÇMEN LİSTELERİ AYNI KALACAK
YSK’nın seçimin yol haritası niteliğindeki kararı özetle şöyle:
- Sandık kurulu başkanlarının, kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek. Sandık kurulu başkan ve üye listeleri, seçime katılacak partilere talepleri halinde verilecek.
- Seçime katılabilecek partiler yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmuyor. 31 Mart’a katılmış partiler bu seçime de katılabilecekler.
- Partiler yeniden aday tespiti yapamayacaklar; ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İl Seçim Kurulu’nun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart’ta bağımsız aday olanlar bu seçime de katılabilecekler. Yeni bağımsız aday başvurusu kabul edilmeyecek.
-31 Mart’ta kullanılan oy pusulaları bu seçimde de kullanılacak.
- 31 Mart için kesinleşmiş olan seçmen listeleri yeni bir güncelleme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart’ta askerde olup terhis olanlar da oy veremeyecek.
- Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olanların, listelerdeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek.
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