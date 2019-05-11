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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan İstanbul yol haritası

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YSK’dan İstanbul yol haritası

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili usul ve esasları belirledi.

YSK, 23 Haziran seçiminin 31 Mart’ın tekrarı ve devamı niteliğinde olduğuna dikkat çektiği kararında “Sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması gerekmektedir” dedi.

SEÇMEN LİSTELERİ AYNI KALACAK

YSK’nın seçimin yol haritası niteliğindeki kararı özetle şöyle:

- Sandık kurulu başkanlarının, kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek. Sandık kurulu başkan ve üye listeleri, seçime katılacak partilere talepleri halinde verilecek.

- Seçime katılabilecek partiler yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmuyor. 31 Mart’a katılmış partiler bu seçime de katılabilecekler.

- Partiler yeniden aday tespiti yapamayacaklar; ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İl Seçim Kurulu’nun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart’ta bağımsız aday olanlar bu seçime de katılabilecekler. Yeni bağımsız aday başvurusu kabul edilmeyecek.

-31 Mart’ta kullanılan oy pusulaları bu seçimde de kullanılacak.

- 31 Mart için kesinleşmiş olan seçmen listeleri yeni bir güncelleme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart’ta askerde olup terhis olanlar da oy veremeyecek.

- Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olanların, listelerdeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek.    

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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