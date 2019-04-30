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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK'dan İstanbul takvimi

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YSK'dan İstanbul takvimi

AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesinin bekleneceğini söyledi.

İSTANBUL’da seçim sonuçlarına yapılan itirazla ilgili bekleyiş devam ederken AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, dün süreçle ilgili bilgi verdi. YSK’nın 23 Nisan’da verdiği kararla, İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük itirazlarında adı geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin 5 gün içinde araştırılmasını istediğini hatırlatan Özel, ilçe seçim kurullarına verilen sürenin bittiğini kaydetti. Özel, MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan’da ara karar kurulduğunu, bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim kurullarına 5 günlük süre verildiğini, ikinci karar gereği verilen sürenin de bugün saat 17.00’de biteceğini söyledi. Recep Özel, bazı ilçe seçim kurullarında araştırmaların henüz bitmediğini ifade etti.

TAKVİME HAPSETMEK DOĞRU DEĞİL

YSK’nın ilçe seçim kurullarına verdiği 5’er günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda yapılması amacıyla konulduğuna dikkat çekti. Özel, şöyle devam etti: “YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz, ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp, buraya göndermesi. Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosya açılır, içindeki bilgiler, belgelerle ilgili bizim de incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak. Tekrar müzakere olacak ve karar verilecek.” Özel, sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörülerinin bulunmadığını belirterek, “İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK’nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru değil” diye konuştu. 

ARAŞTIRILAN İDDİALAR

AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, İstanbul’da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti. MHP de İstanbul Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.

Bu arada, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki Yüksek Seçim Kurulu ara kararına itirazı YSK tarafından reddedildi. Buna göre, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

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