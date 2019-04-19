YSK’dan HDP’ye ret
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün HDP’nin ‘seçimi ilk sırada kazandıkları halde, kamudan ihraç edilen belediye başkan adaylarına mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oyu alan adaya verilmesi kararının iptali’ talebiyle yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.
YSK’nın bu kararı kesin nitelik taşıyor. Karar, uygulamaya dönük emsal ilke kararı haline geldi. Buna göre, KHK ile haklarında işlem yapılıp ihraç edilen ve buna rağmen aday olan seçilmişlere mazbata verilmeyecek. Mazbatalar seçim yenilenmeden ikinci sıradaki adaya verilecek.
KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI
HDP, Van’ın Edremit, Tuşba, Çaldıran, Erzurum Tekman ve Kars Digor’da Dağpınar beldesinde seçimi kazanan HDP’li adayları, KHK ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle ikinci sırada belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmesine YSK’da itiraz etmiş ve bu kararın iptalini istemişti. HDP’nin itirazı oyçokluğu ile reddedildi. YSK, KHK’daki “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmünü kararına gerekçe yaptı.
YSK, 24 Haziran 2018’deki milletvekili seçiminde ise CHP’nin İstanbul’da aday gösterdiği İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında olduğu üç adayla ilgili KHK’dan ihraç edildikleri için adaylıklarının iptaline ilişkin itirazı reddetmiş ve bu adaylara vize verilmişti. YSK’nın gerekçesinde, KHK’da yer alan “kamu hizmetinde istihdam edilemezler” kuralının, kamu hizmetinden kısıtlılık yönünde ek bir mahkeme kararı bulunmadıkça milletvekili olmaya engel olmadığı kaydedilmişti.
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