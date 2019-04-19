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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan HDP’ye ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YSK’dan HDP’ye ret

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün HDP’nin ‘seçimi ilk sırada kazandıkları halde, kamudan ihraç edilen belediye başkan adaylarına mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oyu alan adaya verilmesi kararının iptali’ talebiyle yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.

YSK’nın bu kararı kesin nitelik taşıyor. Karar, uygulamaya dönük emsal ilke kararı haline geldi. Buna göre, KHK ile haklarında işlem yapılıp ihraç edilen ve buna rağmen aday olan seçilmişlere mazbata verilmeyecek. Mazbatalar seçim yenilenmeden ikinci sıradaki adaya verilecek.

KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI

HDP, Van’ın Edremit, Tuşba, Çaldıran, Erzurum Tekman ve Kars Digor’da Dağpınar beldesinde seçimi kazanan HDP’li adayları, KHK ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle ikinci sırada belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmesine YSK’da itiraz etmiş ve bu kararın iptalini istemişti. HDP’nin itirazı oyçokluğu ile reddedildi. YSK, KHK’daki “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmünü kararına gerekçe yaptı.

YSK, 24 Haziran 2018’deki milletvekili seçiminde ise CHP’nin İstanbul’da aday gösterdiği İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında olduğu üç adayla ilgili KHK’dan ihraç edildikleri için adaylıklarının iptaline ilişkin itirazı reddetmiş ve bu adaylara vize verilmişti. YSK’nın gerekçesinde, KHK’da yer alan “kamu hizmetinde istihdam edilemezler” kuralının, kamu hizmetinden kısıtlılık yönünde ek bir mahkeme kararı bulunmadıkça milletvekili olmaya engel olmadığı kaydedilmişti. 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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