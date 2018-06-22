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    YSK'dan görevlilere önemli uyarı

    AA
    22.06.2018 - 15:46 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderdiği yazıyla seçmenin oy verme kabinine cep telefonu, görüntü kaydedici cihazlarla girmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

    YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına görüntü kaydedici cihazlarla kapalı oy verme yerine girilmemesine yönelik yazı gönderildi.

    Yazıda, 298 sayılı Kanun'da "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

    Sandık kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerini düzenleyen genelgede de bu konunun yer aldığı belirtilen yazıda, "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmemeleri gerektiğinin sandık kurulu başkanlarına hatırlatılması hususunda bilgi ve gereği önemle rica olunur." değerlendirmesinde bulundu.

     

     

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    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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