‘YSK’dan farklı karar mümkün değil’

Kılıçdaroğlu özetle şöyle dedi:

GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEDİK

“(AK Parti’nin ‘Oylarımız çalındı’ iddiası) 280 bin kişiyi kim görevlendirdi? Erdoğan. Nerede görevlendirdi, İstanbul’da. Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki ‘Elimizde görüntüler var’. Konuşmanın yapıldığı tarihten bu yana görüntüleri görmedik. Şimdi o hırsızı ben merak ediyorum. Eminim bütün medya da merak ediyor. O görüntüleri versin, kim hırsızlık yapmış görelim. Ama ortada bir hırsızlık var doğru. Milli irade hırsızlığı yapılmıştır, kapalı kapılar ardında. YSK’da yapılmıştır. İstanbulluların iradeleri çalınmıştır orada.

(YSK’nın İstanbul CHP ve İYİ Parti’nin talebini reddetmesi) Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil. Sandık aynı sandık. Heyet aynı heyet. Seçmenler aynı seçmenler. Oy kullanıyorlar. Kullandıkları 4 pusulayı aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki ‘Kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları ama birisini doğru bulmuyorum.’ Hangi oyu doğru bulmuyorsun? ‘Büyükşehir belediye başkanlığı dolayısıyla kullanılan oyları doğru kabul etmiyorum, burada yanlışlık yapıldı’ diyor. Hangi gerekçeye göre? Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, okuması yazması olmayan ama sağduyu sahibi bir kişiye sorsanız, ‘Burada bir yanlışlık var’ der. Yanlışlığı yargı kararı olarak bizim önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. YSK’da yedili bir çete var. Bunlar talimatla karar veriyorlar. Biz ne olursa olsun, neyi yaparlarsa yapsınlar İstanbul’da seçimi alacağız.”

AKŞENER: İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de özetle şöyle konuştu: “Biliyorsunuz bizim İstanbul’da adayımız yok ve yine olmayacak. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu’nu dün desteklemiştik, bugün de elimizdeki tüm imkânları kullanarak destekleyeceğiz. İnşallah seçimi bu defa açık ara ve herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek bir sonuç için çalışma yapacağız.”