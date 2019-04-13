YSK’dan Eruh’ta iptale ret
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Siirt’in Eruh ilçesinde HDP’nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla yaptığı seçimin iptali talebini reddetti.
YSK, HDP’nin talebinin, usulsüz seçmen kaydı iddialarının “somut verilere dayanmadığı” ve bu iddiaların seçmen sayısı bazında “seçimin sonucuna etkili olmadığı” gerekçesiyle reddine karar verdi. 31 Mart’taki seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığı’nı AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.
SOMUT VERİ
YSK’nın kararı, başta İstanbul olmak üzere “olağanüstü itiraz yoluyla” ve “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçim iptali talepleri için kritik bir örnek niteliği taşıyor. Eruh kararı ve YSK’nın yerleşik içtihatları ışığında, seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için iddiaların somut verilerle ortada olması ve bu şekilde oy kullanan seçmen sayısının sonucu etkilemesi gerekiyor. AK Parti, “olağanüstü itiraz” hakkını kullanarak, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle İstanbul’daki seçiminin yenilenmesini istemeye hazırlanıyor.
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