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    YSK’dan Demirtaş’a yayın reddi: Yetki Adalet Bakanlığı’nda

    ANKARA
    30.05.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebini YSK, bu konuda karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

    HDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, YSK’nın ret gerekçesinde, “Demirtaş’ın Liderler Fox’ta programına katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi mercii T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulunun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildi.

    YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıfta bulunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş’a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti. Çiftçi ve Aykın’ın ret kararına sundukları karşı oy yazısında şunları kaydetti:

    “Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yoğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş’a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığına ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz.”

    Etiketler: gündem
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