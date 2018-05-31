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    YSK'dan Demirtaş'a yayın reddi

    ANKARA
    31.05.2018 - 01:40 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, Fox TV’deki ‘Liderler Fox’ta programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak telefonla bağlanması talebini reddetti.

    YSK, bu konuda karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı’nda olduğunu belirtti. YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıfta bulunarak karşı oy kullandı. 

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , gazetehaberleri , gündem
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