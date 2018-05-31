YSK'dan Demirtaş'a yayın reddi

YSK, bu konuda karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı’nda olduğunu belirtti. YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıfta bulunarak karşı oy kullandı.