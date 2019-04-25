YSK’dan 3. günde Maltepe kararı
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin üçüncü gün mesaisini dün yaptı. YSK, MHP’nin Maltepe’de sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.
MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, 1093 sandıkta kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970’inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı savunulmuştu. YSK, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyenlerin listesinin Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi.
5 GÜNDE TAMAMLANACAK
MHP, sandık kurulu başkanlarından 117’sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddia ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce araştırılmaya başlandı. YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini istedi. YSK bu yanıtların ardından AK Parti ve MHP’nin Büyükşehir, Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını nihai olarak karara bağlayacak. YSK, MHP’nin ‘kısıtlı seçmen’ itirazı konusunda, AK Parti’nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.
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