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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan 2. gün mesaisinde ara karar...KHK’lılar oy kullanabilir

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YSK’dan 2. gün mesaisinde ara karar...KHK’lılar oy kullanabilir

YSK, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dönük kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin itirazını 2’ye karşı 9 oyla reddetti. AK Parti’nin seçmen ve sandık kurullarına dönük iddiaları ise ilgili seçim kurullarınca beş gün içinde araştırılacak. Bu araştırma sonrası YSK nihai kararını verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün tatil günü olmasına rağmen AK Parti’nin İstanbul itirazını görüşmeye devam etti. İkinci gün mesaisinde beş maddelik ara karar verildi. YSK’nın ara kararında, “KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına (Zeki Yiğit, İlhan Hanağası’nın karşı oyuyla, oy çokluğuyla)” denildi.

SEÇİLEMEZ AMA SEÇEBİLİR

Bu karar uygulamaya dönük önemli bir ilke kararı olma niteliği taşıyor. Haklarında mahkeme kararı olmadıkça KHK’lılar seçmen olabilecekler. Ancak, KHK’lılar seçimi kazansalar bile kamu görevi yapamayacaklarından mazbata alamayacaklar.

YSK üyesi Yiğit karşı oyunda “Danıştay kararında da kabul edildiği üzere bu kişilerin kamu hizmetlerinden yasaklı oldukları anlaşıldığından seçmen olamayacakları ve dolayısıyla oy kullanamayacakları sonucuna varıldığından, Kurul’un bu kişilerin oy verme hakkı olduğu yönündeki kararına katılmıyorum” dedi. Üye Hanağası ise diğer iddialar gibi bu hususun da araştırılması ve bu araştırma sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle karşı oy verdi.

AK Parti’nin 2 bin 732 kısıtlı, 1229 ölü, cezaevindeki taksirli suçtan hükümlü tutuklu 10 bin 290, kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı, adresi cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin oy kullandığı ve 21 bin 358 zihinsel engelli seçmenin oy verdiği iddiaları da araştırılacak.

SANDIK BAŞKAN VE ÜYELERİNE İNCELEME

YSK 6 bin 539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13 bin 84 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddialarının da araştırılmasına karar verdi. KHK’1ar ile FETÖ’den kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına da karar verildi.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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