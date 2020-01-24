YSK yeni başkanını seçecek

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay’da yapılan seçimler dün tamamlandı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçilmişti. 16 Ocak’ta başlayan seçimlerin dün yapılan beşinci turunda ise YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Danıştay Büyük Genel Kurulu’nca önceki gün tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirilmişti. YSK’ya yeni seçilen Yener, Akgün, Usta, Ürker, Öğüt ve Özübek bugün göreve başlayacak. Yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak olan ve 11 üyeden oluşan YSK, yeni başkanı da bugünkü toplantıda seçecek. Seçim gizli oyla yapılacak ve başkan salt çoğunluğun oyuyla belirlenecek. YSK’da Yargıtay’dan seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri’nin, Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dün itibarıyla doldu.