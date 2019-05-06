‘YSK Türkiye’nin önünü açacak’
- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri ile buluştu.
İmamoğlu şöyle konuştu: “İBB Başkanı kendi istedikleri aday seçilmedi diye, şaibeliymiş. İstanbul adına doğru bir karar olmamış. Sizin adayınız seçilmedi diye bir seçime şaibeli diyemezsiniz. Sizin adayınız seçilmedi diye komik komik tanımlar yapmayın. Bu 16 milyon insan, Ekrem İmamoğlu’nu sevdi be kardeşim, anlamıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul sevdi ama daha ötesi iyiliği sevdi. Güzel dili sevdi, güler yüzü sevdi. Bu seçim bitmiştir. YSK demokrasi adına, bu ülkenin geleceği adına, bu şehrin geleceği adına, ülkenin uluslarası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmeleri adına yarın en doğru kararı verecek, Türkiye’nin önünü açacak.”
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