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    YSK: Taşınan seçmen 120 bin

    ANKARA
    18.06.2018 - 21:55 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanılması ve taşınan seçmenlerle ilgili sayıları açıkladı.

    Güven şunları söyledi: “Yurtdışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931, bu rakam daha da artar. Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK’ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum. Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak taşınan seçmeni 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Yüksek Seçim Kurulu , son dakika , haberler
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