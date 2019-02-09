YSK sandık sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin
Türkiye, 31 Mart'ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık sorgulama sayfasında hangi okul ve sandıkta oy kullanabileceğinizi kolaca öğrenebilirsiniz. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?
31 Mart'ta düzenlenecek seçimler öncesi seçmenler nerede oy kullanabileceklerini internetten öğrenebilecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesine giren vatandaşlar, kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını görebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...
YSK SANDIK SORGULAMA EKRANI
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
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