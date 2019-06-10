YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağım?
23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar, hangi sandık ve okullarda vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerini merak ediyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?
23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne kısa bir süre kala, seçmenler hangi sandıklarda oy kullanacaklarını öğrenmek istiyor. İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte, YSK seçmen sorgulamanın detayları...
SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.
Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.
Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.
İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.
Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.
Öte yandan seçmenler, hangi okul ve sandıkta oy kullanacakları bilgisinin yer aldığı seçmen kağıtlarını, ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilir.
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