YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağım?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kısa bir süre kalırken pek çok vatandaş, hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar, yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek, 5 yıl boyunca görev alacak mahalli idarecilerini seçecek. Söz konusu seçimlere yaklaşık 3 haftalık bir süre kalırken, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden milyonlarca seçmen, YSK'nın aktif hale getirdiği seçmen sorgulama sistemi hakkında araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler...
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU
YSK, seçimlerle ilgili vatandaşların tüm sorularına cevap verebilecek bir çağrı merkezi de oluşturdu. "444 99 75" numaralı çağrı merkezinden, seçmen kaydı da sorgulanabiliyor. Nerede oy kullanabileceğini bu hat üzerinden öğrenebilen seçmenlerin tüm soruları çağrı merkezi aracılığıyla yanıtlanıyor.
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