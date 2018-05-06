YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? - E-Devlet seçmen sorgulama sayfası

YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası yaklaşan seçim öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. E-Devlet ve YSK üzerinden sorgulanabilecek seçmen kütükleri 12 Mayıs’a kadar askıda olacak. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlemi E-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapmak istiyorsanız öncelikle şifreye ihtiyacınız olacaktır. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.

Eğer bir şifreye sahipseniz;

1) e-Devlet Kapısı: http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.



2) Kimlik Doğrulama Sistemi: Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.



3) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydisorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.

5) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında yurt içi seçmen kaydınız yoksa hizmet ekranında aşağıdaki uyarı görüntülenir.

“Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamaktadır.” Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan

bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz.

6) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçim olmadığı dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- T.C. Kimlik Numaranız

- Adınız

- Soyadınız

- İl

- İlçe

- Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)



Ayrıca sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin adı ve soyadı bilgileri tablo içerisinde görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfadaki bilgileri yazdırabilirsiniz.

7) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçimin olduğu dönemde askı başlangıcına kadar yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenir.



- Muhtarlık Adı



8) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde yukarıda verilen bilgilerin hepsi görüntülenir.



Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

9) Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, YSK'nın internet sitesi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu işlem için Nüfus cüzdanı bilgileri yeterli olacak. Yeni kimlik kartı ile sorgulama da mümkün olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN KAYDI ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

*Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan

*Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler,



bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.



Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.